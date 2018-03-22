Вследствие ДТП с участием маршрутных такси в Луцке пострадали 11 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

Сегодня около 13:20 на улице Глушец в Луцке столкнулись маршрутные такси.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Следователи предварительно выяснили, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в него въехала другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров травмированы. Двое из травмированных госпитализировали.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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