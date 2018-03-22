Шевченковский райсуд Киева по состоянию на 17.00 не получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 17.00 22 марта ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савченко Н.В. в Шевченковский районный суд города Киева не поступало. В случае поступления такого ходатайства Шевченковский районный суд города Киева будет оперативно информировать общественность и представителей СМИ о времени и месте рассмотрения ходатайства", - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно графику работы суда, рабочие часы – 8.00-17.00.

В свою очередь спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что Надежда Савченко задержана и находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. Ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде ареста будет подано в Шевченковский райсуд Киева.

"После решения Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте - народный депутат Надежда Савченко была задержана. Впоследствии, по установленной процедуре, генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного", - написал Андрей Лысенко на своей странице в соцсети.

Ранее "Страна" писала о том, что пресс-секретарь Надежды Савченко заявила, что к нардепу не пускают адвокатов.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура показала фильм о том, как Савченко планировала теракты.