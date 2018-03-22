Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович показала собственную грядку с цветами и овощами.

Соответствующие фото она опубликовала в Instagram.

Известная актриса "истребительница зомби" в саге "Обитель зла" теперь уничтожает сорняки. В этом она, вероятно, оказалась еще более искусной.

Мила уже собрала урожай редиса, салата и другой зелени для собственной семьи, а еще она ухаживает за клумбой с ароматными цветами. Такая любовь к земле у Милы явно от мамы – украинки.

Фото: instagram.com/millajovovich

Видео: youtube.com/Сніданок з 1+1

Как сообщала "Страна", Мила Йовович сыграет киллера в новом фантастическом фильме "Колибри". К работе над фильмом также присоединился супруг актрисы, режиссер, сценарист и продюсер Пол Уильям Скотт Андерсон.

Напомним, что организаторы отказали Миле Йовович, которая хотела быть ведущей Евровидения в Киеве.