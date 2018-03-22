В Гааге в зале парламента Нидерландов во время заседания мужчина пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили в четверг нидерландские СМИ.

Издание De Telegraaf цитировало очевидцев, которые рассказали, как человек в возбужденном состоянии ходил по залу, прежде чем совершить попытку самоубийства.

Как сообщили местные СМИ, после неудачной попытки мужчина получил травмы после падения с высоты в несколько метров.

На обнародованном с места инцидента видеоролике видно реакцию шокированных очевидцев и слышно громкий удар. Сообщается, что в связи с инцидентом парламентская сессия была отложена.

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 — Frans van Heest (@fcvheest) 22 марта 2018 г.

Видео: twiitter.com

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