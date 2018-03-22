В Гааге в зале парламента Нидерландов во время заседания мужчина пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили в четверг нидерландские СМИ.

Издание De Telegraaf цитировало очевидцев, которые рассказали, как человек в возбужденном состоянии ходил по залу, прежде чем совершить попытку самоубийства.

Как сообщили местные СМИ, после неудачной попытки мужчина получил травмы после падения с высоты в несколько метров.

На обнародованном с места инцидента видеоролике видно реакцию шокированных очевидцев и слышно громкий удар. Сообщается, что в связи с инцидентом парламентская сессия была отложена.

 

 

Видео: twiitter.com

 Как сообщала "Страна", ране в сети появилась переписка летчика Волошина с другом перед самоубийством.

Мы писали, что полиция подозревает, что взрыв в Полтаве стал попыткой суицида после ссоры с родителями.

Ранее под Львовом работница на заводе пыталась убить себя канцелярским ножом.

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!