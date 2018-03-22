В четверг, 22 марта, депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании поддержали ряд переименований столичных топонимов. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно решению, переулку Ладо Кецховели в Подольском районе возвращено историческое название – переулок Воздвиженский.

Также переименованы пять улиц и переулок: ул. Гайдара в Голосеевском районе (местность Паньковщина) переименована в ул. Семьи Праховых, ул. Петровского в Деснянском районе (с.Троещина) - в ул. Василия Щавинского, ул. Новороссийская в Днепровском районе (поселок ДВРЗ) - в ул. Опришковскую, ул. Александра Горовица в Соломенском районе (Александровская слободка) - в ул. Василия Барки, пер. Михаила Реута в Печерском районе - в пер. Памвы Беринды, ул. Пугачева в Шевченковском районе (местность Лукьяновка) - в ул. Академика Ромоданова.

В соответствии с решением, уточнены названия двух улиц и переулка, изменения касаются лишь написания имен собственных: ул.Алма-Атинская в Днепровском районе теперь будет называться ул.Алматинская, а ул.Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будут называться ул.Костанайская и пер.Костанайский.

Ранее "Страна" писала о том, что киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого.

Также мы писали, что киевляне хотят наказать машиниста, который лихачит на красной ветке метро.