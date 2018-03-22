Еще один полицейский, который расследуют отправление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании - попал в больницу.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Полицейский был госпитализирован после появления признаков раздражения кожи, его имя не раскрывается.

Первым госпитализированный после инцидента в Солсбери полицейский Ник Бейли, в настоящий момент находится в стабильном состоянии. Ранее он был в коме.

Как сообщала "Страна", в результате атаки на экс-офицера ГРУ Скрипаля пострадал 21 человек. Британские ученые пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

Отметим, что пиццерия, где обедал Скрипаль, заражена следами отравляющих веществ.

А соратник Березовского Глушков мог умереть в Лондоне во время секс-игр с молодым любовником.