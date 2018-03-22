Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7516, который временно освобождает от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) организаторов финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женщин.

Законопроект поддержали 228 народных депутатов.

"Законопроект предлагает временно, до 1 июня 2018 года, освободить от начисления и уплаты ЕСВ выплаты, которые совершаются за выполнение работ или предоставление услуг на территории Украины или за ее границами для подготовки и проведения финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов среди женщин сезонов 2017-2018 годов", – отметил первый замглавы комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин, представляя законопроект в парламенте в четверг.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с обязательствами Украины по проведению указанных спортивных мероприятий Министерство финансов обязалось подать на рассмотрение Верховной Рады предложения освободить от уплаты налогов официальных физических и юридических лиц УЕФА.

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