На сайте Верховной Рады опубликован список с поименным голосованием нардепов за арест Надежды Савченко.

Согласно обнародованным данным, против ареста Савченко голосовали два нардепа от БПП - Вадим Кривохатько и Алексей Корнацкий; внефракционный Евгений Мураев; от "Оппоблока" - Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич.

Вото: rada.gov.ua

Напомним, в четверг Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По представлению генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечения Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат. За представление о предоставлении согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов. За предоставление согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.

Ранее "Страна" писала о том, что Надежда Савченко заночует в СИЗО СБУ.