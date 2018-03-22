Опубликованы данные поименного голосования нардепов за арест Савченко
На сайте Верховной Рады опубликован список с поименным голосованием нардепов за арест Надежды Савченко.
Согласно обнародованным данным, против ареста Савченко голосовали два нардепа от БПП - Вадим Кривохатько и Алексей Корнацкий; внефракционный Евгений Мураев; от "Оппоблока" - Михаил Добкин, Евгений Балицкий, Вадим Новинский, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич.
Вото: rada.gov.ua
Напомним, в четверг Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
По представлению генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечения Савченко к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат. За представление о предоставлении согласия на задержание Савченко проголосовали 277 народных депутатов. За предоставление согласия на арест Савченко проголосовали 268 народных депутатов.
Ранее "Страна" писала о том, что Надежда Савченко заночует в СИЗО СБУ.