Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что при освобождении из плена украинских заложников, когда речь заходила о Надежде Савченко, на нее, как на уполномоченного по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, осуществлялось особое давление. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она вспомнила, как освобождали Савченко и что это был "счастливый день".

"Но я также вспоминаю то давление и прессинг, который осуществлялся на президента и всю его команду, на меня с требованием и даже обвинениями, достаточно ли мы делаем. Мы тогда пытались освободить двух украинцев из российских тюрем, передать РФ ГРУшников Ерофеева и Александрова, но освободить двоих. Но в ВР висел один плакат с портретом, на нас давили с требованиями относительно одной пленницы, нам кричали, что должны вообще отдать ГРУшников без суда и приговора, ибо она голодает. Одна фракция кричала, что президент боится освобождения героини (эта фракция и подала требование наградить ее Звездой Героя), а Рубан как-то на эфире Шустера кричал мне, что мы должны немедленно, без приговоров, отдать Москве российских военных, мол, он об этом договорился", - написала вице-спикер.

По ее мнению, кто-то также пытался манипулировать родственниками политзаключенных, из-за чего коммуникация с ними стала сложнее.

"А потом было подстрекательство мам и жен заложников на голодовку под АП, подстрекательство против президента, хотя это же не он держал в тюрьмах их сыновей и мужей... И общение с семьями заложников становилось все тяжелее, чувствовалось, что они не просто страдают за родными, но и хорошо накручены. Кому-то так нужен был социальный взрыв - на идеально чувствительной для общества теме, на заложниках", - отметила Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, сегодня Генпрокуратура показала фильм о том, как Савченко планировала теракты.