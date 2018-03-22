К находящейся в СБУ народному депутату Украины Надежде Савченко не пускают адвоката. Ранее генпрокурор Луценко объявил о ей подозрении.

Об этом сообщила пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.

"Даже адвоката не пускают. 37-й уже наступил", - написала Проторченко.

Фото: facebook.com/Тетяна Проторченко

Вместе с тем в ГПУ сообщили, что Савченко вручили "пидозру" и допрашивают в присутствии адвоката.

Мы писали, что в России Надежде Савченко приговор вынесли два года назад тоже 22 марта. Такое совпадение подметил адвокат Андрей Смирнов в Facebook.

"Сегодня 22 марта. Ровно 2 года назад, именно 22 марта, российский суд вынес обвинительный приговор Надежде Савченко, назначив наказание в виде 22 лет лишения свободы. Короче, двойки сегодня несчастливое число, идите лучше бухать", - написал он.

"Страна" разбиралась, как Рада отправляла Надежду в тюрьму и какие вопросы после этого остались.

Отметим, что Порошенко прокомментировал дело Савченко.