Высший совет правосудия (ВСП) уволил судью Дзержинского городского суда Донецкой области Оксану Бухтиярову за кражу чая и часов в магазине в рабочее время.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета.

Указано, что в четверг, 22 марта, ВСП рассмотрел вопрос увольнения судьи на основании решения Третьей дисциплинарной палаты от 24 января.

В указанном обращении и приложенных материалах говорилось о совершении Бухтияровой неправомерных действий, а именно - тайного завладения товарами в магазине.

В частности, указано, что 14 апреля 2016 года в рабочее время судья находилась в магазине в городе Святогорске Донецкой области и вынесла за пределы его охраняемой территории коробку с пакетом чая и часами.

"Эти действия были совершены с сокрытием от работников магазина - банка с чаем положена в сумку и прикрыта сверху предметом одежды. Указанное обстоятельство подтверждается видеозаписью событий, а также выявлением коробки с чаем соответствующей марки и часами в дальнейшем в сумке Бухтияровой", - сказано в сообщении пресс-службы.

Высший совет правосудия решил за это привлечь Бухтиярову к дисциплинарной ответственности и уволить.

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