В социальных сетях активно обсуждают ситуацию с депутатом Надеждой Савченко и ее задержанием.

"Страна" уже озвучивала главные вопросы к версии следствия, которую сегодня в Раде озвучил генпрокурор Юрий Луценко. В Сети также появилось много других вопросов к украинским властям.

"Страна" собрала самые интересные комментарии пользователей.

"Российская спецоперация"

Официальные лица с удовлетворением восприняли арест Савченко.

Президент Петр Порошенко в своем Facebook раздал благодарности всем, кто помог "разоблачить" Савченко:

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины.

Также благодарю офицеров Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны.

Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись".

Советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко настаивает на том, что Савченко нужно поместить в психбольницу:

"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришёл после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока еще народного депутата Надежды Савченко.

По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не буду голосовать за ее задержание и арест. Это моя личная позиция. Объясню почему: Во-первых, не хочу создавать для неё образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель. А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице".

Глава комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар: " Неделю некоторые укр СМИ делали "героя" из человека, который планировал убить сотни и репрессировать тысячи ... Вооруженный терроризм, госизмена, российские войска, которые могли зайти, под "их" руководством ... это уже угроза миллионам. И ни у кого не возникло вопросов, стоит ли давать публичную трибуну человеку, действия которой вполне можно трактовать как терроризм. Сорри, но это не о свободе слова. Во всем мире это называется иначе".

Народный депутат Мастафа Найем также выступил за то, что Савченко необходимо посадить в тюрьму: "В шутку или всерьез, с дури или по пьяни Надежда Савченко все это планировала, за это надо сажать. Можно сильно не любить Юрия Луценко, не доверять Василию Грицаку и не хотеть второго срока Петра Порошенко. У меня тоже к ним много вопросов. Но, простите за пафос, это не про них, это про страну. Такие посягательства на государстенность должны пресекаться жестко и показательно.

И, кстати говоря, даже если допустить, что изначально за ней не стояла никакая рука Кремля, она должна была появиться просто потому что не использовать такую возможность в тылу у врага мог только сумасшедший".

"Порошенко сначала обнимает, пото делает из них предателей"

В сети спорят, чего хотят добиться власти посадкой Савченко.

Народный депутат Виктор Балога пишет о том, как Савченко сначала делали героем, а теперь пытаются посадить:

"Савченко - это та же история, как и с Саакашвили. Когда они нужны - Порошенко их обнимает, фотографируется, гордится ими, а потом делает из них предателей.

В тюрьме или на воле, она - проблема для власти. Мне кажется ее не пугают условия СИЗО и у нее нет тормозов. Но они сделали из нее Героя - пусть они теперь ее и сажают".

Журналист Вячеслав Чечило пишет о тех, кто называл Савченко героем, а теперь отвернулся от нее: "Когда мы говорили, что Майдан не решит проблем страны, они кричали, что мы продались Януковичу.

Когда мы предупреждали, что Яценюк и Аваков не реформаторы, а жулики, они нам не верили.

Когда мы говорили, что военная операция заберет массу жизней и не вернет Украине Донбасс, они называли нас ватой и предателями.

Когда мы не голосовали за Порошенко, они убеждали друг друга в том, что миллиардер воровать не будет.

Когда мы предупреждали, что национализм перессорит нас со всеми соседями и расколет общество, они ломали памятники и раскрашивали в патриотические цвета гнилые советские эстакады.

Когда мы намекали, что Савченко никакой не герой, они брызгали слюной и бегали с ее портретами.

Теперь они рассказывают, что "Майдан не выход", матерят Яценюка и Порошенко, боятся Авакова, грозят Польше и требуют расправы над Савченко. И я даже не знаю, что им можно еще сказать…"





Журналист Денис Гороховский обращает внимание на то, что в сети активно разгоняют тему о том, что во всем виновата Тимошенко, которая привела Савченко в политику:

""Как говорится, война войной, а выборы не за горами и Петру кровь из десен нужно как-то остановить рост Тимошенко, которая его обошла уже в два раза. А тут такой случай подвернулся.

У электората память короткая, но мы же помним, как чьи СМИ из пленной Савченко делали героиню. Как из наводчицы батальона Айдар она вдруг стала "украинской летчицей" и бла-бла-бла. Как Петр рассказывал, как он лично звонил Путину и требовал немедленно освободить Савченко и после под камеры отправлял личный самолет за ней в Ростов. А по прибытию подписывал указ, которым сделал Надю Героем Украины.

А что касаемо партийной принадлежности Савченко, то она сама рассказывала, что ей предлагали войти в список несколько партий, включая НФ и БПП, и в РПЛ. И, если бы она выбрала кого-то из них, то сегодня бы Яценюк или Порошенко бы рассказывали, что, как бы да, но она же как бы не член партии, а просто... И вообще, кто мог знать... В общем, мерзкие они все: и Савченко, и Порошенко, с Яценюком".

Журналист Андрей Шокотко обращает внимание на то, что Савченко смотрит в объектив скрытой камеры, обсуждая "теракт" и "переворот". "То есть, камера снимала с ее ведома", - делает он вывод.

Журналист Александр Дубинский вспоминает другое видео, которое показывали в Раде - но после этого так никого и не посадили. И прогнозирует, что с Савченко будет так же.

"Как народный депутат Радикальной партии Мосийчук вымогает деньги за решение вопросов с прокуратурой и МВД в интересах "мойщиков песка". И деньги получает. Как там дела с этим уголовным делом, господин Луценко? А то видео у вас много. А результатов мало".

"Уголовное дело, по которому Надежда может угодить в украинскую тюрьму, куда более подлое, чем то, по которому она оказалась в тюрьме российской", - пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Если в случае с РФ шла речь о том, что на нее повесили преступление, которое она, судя по всему, не совершала, то в деле, которое состряпали СБУ и Генпрокуратура все гораздо хуже.

Судя по тем материалам, которые обнародованы, к Савченко специально подослали провокаторов, чтобы "развести" ее на разговор о военном перевороте. То есть, по сути, власти сами создали "событие преступления", чтобы замазать в нем Савченко".

"СБУ можно поздравить с успешной нейтрализацией террористической организации из 6 человек. Четверо из которых на тот момент были агентами СБУ. К очередной годовщине СБУ 25 марта - покатит. В суде - вряд ли.

Провокация измены Родине, как и провокация взятки у нас запрещены. Но. Дело забудется, а метод останется. Выбирайте собеседников. Пламенные спичи Юрия Луценко особенно убедительны на фоне его недвижимости в Ялте, которую ежемесячно навещает парламентский помощник его супруги", - пишет в Facebook журналист Станислав Речинский.

Политконсультант Михаил Подоляк рассуждает о связи происходящего с Тимошенко: "Савченко вдруг неожиданно и мощно накануне атакует... Тимошенко. Пытаясь намертво привязать ее к ордлошному Захарченко и добивая "вечной" близостью к Путину. Это, как я понимаю, вполне мог быть жесткий и оправданный технологический ход, учитывая рейтинговые позиции Юлии Владимировны.

В глаза, правда, тут же бросается некая странность - "почему ручные хейтеры АП и их сетевые друзья продолжают жестко и смачно атаковать саму Савченко и совсем игнорируют ее разрушительные атаки на Тимошенко"? Что не так в сценарии?... Почему "система автоматического распространения правильных тезисов" не переключилась на бОльшее электорально зло и продолжила истерить по случайному субъекту?

Непонятно также и "анти/тимошенковское" поведение Савченко). Это постановочное или все-таки экспромт? Если постановочное, то как это ложится в "согласованную pr-концепцию" про-русскости и Савченко, и Тимошенко? Один агент пожирает другого агента?)... Если же это экспромтность и Савченко по своей инициативе атакует Тимошенко, значит она просто неприкаянная глупая душа, которая ищет выход. Но тогда контрразведка точно должна знать, что это за проект и кто его финансирует). Так как это внутреннее"

Депутат Роман Семенуха: "Стыдно и грустно после сегодняшнего дня в Раде. Очередная спецоперация спецслужб разделению и одурманиванию украинцев. Убежден, что страна стала свидетелем качественно поставленного представления.

Одни имитируют борьбу с преступлениями, а другие создают образ жертвы. А между тем, их хозяева продолжают грабить людей".

Политолог Олег Волошин: "Перестал осуждать тех, кто уезжает. Желание умных людей подальше держаться от нервного, неустроенного, живущего от истерики к истерике, от самообмана к самообману, от "перемоги" до "зради" простого, "маленького", как говорил Ющенко, украинца, понятно и неизбежно. Савченко, Парасюк, Ляшко, Мосийчук - вот его, такого украинца, прямые порождения. Не будь такого избирателя, умные и циничные кукловоды не создавали бы и такие проекты. Как сказал мне осенью в кулуарах ПАСЕ один показательно очень патриотичный депутат: "Человеческий материал так себе".

"Каждый президент должен посадить женщину"

Многие пользователи иронизируют над пафосом, с которым власти презентовали дело Савченко.

"Террорист" Савченко, которую лишили неприкосновенности, спокойно пешком идет арестовываться в здание СБУ. Ленина с бревном не хватает в этом цирке", - пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

Также в сети вспоминают, что предыдущий президент Янукович также посадил в тюрьму женщину-политика – Юлию Тимошенко.

Юрист Андрей Смирнов вспомнил, что российский суд осудил Савченко ровно 2 года назад - 22 марта 2016 года, и приговорил ее км заключения 22 года.

"А кто может сказать, площадь Надежды Савченко в городе Ватутино Черкасской области уже переименовали обратно на площадь Ленина?", - интересуется политолог Константин Бондаренко.

Журналист Валерия Ивашкина в ответ напоминает, что площадь так и не успели назвать в честь летчицы.

"Многие интересуются, как быстро будет переименована площадь имени Надежды Савченко в городе Ватутино Черкасской области. А правда в том, что площадь никогда и не носила ее имя.

В марте 2015-го нардеп третий месяц голодала в российской тюрьме. По такому случаю ватутинские депутаты "Батькивщины" предложили назвать центральную площадь именем пленницы. Тут и повод чудесный – в рамках декоммунизации площадь срочно нужно лишить имени Ленина. Большинство депутатов поддержали идею и выделили деньги на переименование.

Год все считали, что это уже площадь Савченко, но юридически этого не произошло. В местной мэрии решили, что законодательство запрещает называть объекты топонимики в честь живых людей. Но оставлять площадь имени Ленина тоже нельзя. Поэтому ее переименовали в площадь Соборности.

Повезло ватутинцам, что мэрия не выполнила решение депутатов. А то теперь пришлось бы отменять".

Политолог Виталий Кулик задается вопросом: "Что делать с муралом в г. Запорожье (ул.Космическая)?"

"Есть такая украинская пословица. Яке їхало, таке й здибало. Это о Наде Савченко. Как не надо давать Героев авансом, ставить в свои списки в Раду, книжки за нее писать, футболки носить и тд. Давали, ставили, писали. Получите теперь!", - пишет в Facebook журналист Светлана Крюкова.

Также в сети шутят о майоре "Кедре" и словах Савченко о нем.

Кроме того, пользователи начинают делать фотожабы с Савченко.

А блогер Владимир Петров решил вдохнуть новую жизнь в старый хештег, посвященный Савченко.