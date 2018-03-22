Сотрудники полиции задержали двух киевлян, подозреваемых в краже памятника поэтессе Леси Украинки с ул. Саксаганского. Им объявлено подозрение и избрана мера пресечения - домашний арест.

Об этом сообщил в четверг, 22 марта отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, подозреваемые украли бронзовый бюст, разбили его на куски и постепенно сдавали на металлолом.

Начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что правоохранители осуществили комплекс оперативно-розыскных мер и задержали подозреваемых – двух жителей Святошинского района, один из которых был ранее судим за грабеж и хранение наркотиков.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах", - рассказал Крищенко.

По решению суда на время расследования злоумышленникам избрана мера пресечения - домашний арест. Одному из них - круглосуточный, второму - с 22:00 до 06:00.

Согласно санкции статьи, за совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в начале марта стало известно, что с фасада музея на ул. Саксаганского, 97, в Киеве украли бюст Леси Украинки.

Полиция открыла уголовное производство по факту кражи по ст. 185 (кража) УК Украины.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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