Президент Петр Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ и ГПУ "за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины".

Об этом он написал в Facebооk, комментируя "дело Савченко".

"Также благодарю офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны. Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", - написал он.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

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