В мае-июне 2018 года для прохождения службы в Вооруженные силы Украины планируется призвать до 500 офицеров запаса.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко, передают Украинские новости.

"В мае-июне 2018 года Генеральным штабом Вооруженных сил Украины планируется осуществить очередной призыв граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев в объеме до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов связи", - сказал он.

Артеменко также подчеркнул, что офицеры запаса, призванные для прохождения службы, не будут привлекаться для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Как сообщала "Страна", рамках весеннего призыва на службу в армию отправятся 15 000 украинцев. Он запланирован на апрель-май.

Напомним, что в Киеве приняли план мероприятий по весеннему призыву на воинскую службу.