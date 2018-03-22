Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение нардепу Надежде Савченко, которую ранее доставили в СБУ. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Уточняется, что процедура прошла в присутствии адвоката Савченко.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Ранее мы писали, что сотрудник правоохранительных органов вручил ей в здании Рады памятку о правах подозреваемой и сообщение о подозрении. Это происходило в присутствии журналистов. После чего правоохранители сопроводили Савченко в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области для оформления ее задержания.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства. Суть подозрения "Страна" недавно проанализировала и нашла ряд нестыковок.

"Страна" ведет онлайн репортаж событий вокруг Савченко.