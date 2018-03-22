Международный валютный фонд не включил Украину в перечень развивающихся стран с низким доходом. Об этом говорится в исследовании МВФ по макроэкономической ситуации в развивающихся странах с низким доходом.

"Украина стала страной, которая в 2014 году не вошла в перечень развивающихся стран с низким доходом, при том, что уровень дохода на душу населения был ниже порогового уровня для включения в перечень на 14%. Однако, Украину в этот перечень не включили потому, что падение доходов населения обусловлено военным конфликтом", - говорится в тексте исследования.

При этом сейчас МВФ снова не включил Украину в группу стран с низким доходом, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с рыночной экономикой.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с рыночной экономикой)", — отметили в фонде.

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