Аэропорту "Киев" (Жуляны) присвоено имя всемирно известного авиаконструктора Игоря Сикорского. Об этом сообщает УНИАН.

Такое решение было принято сегодня в Киевраде. Его поддержали 67 депутатов из 91. При обсуждении вопроса отмечалось, что инициатива о присвоении имени известного авиаконструктора принадлежит трудовому коллективу аэропорта "Киев".

Известно, что авиаконструктор Игорь Сикорский родился в Киеве, работал в Российской Империи и США. В историю авиастроения он вошел как конструктор первых многомоторных самолетов, первого трансатлантического гидроплана и первого серийного вертолета одновинтовой системы.

В 1918 году Игорь Сикорский эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft. Компания существует до сих пор, в ноябре ее приобрела корпорация Lockheed Martin.

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