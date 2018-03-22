Перед отлетом сборной Украины в Испанию, полузащитник нашей команды Александр Зинченко, выступающий за английский Манчестер Сити на непривычной для себя позиции левого защитника, рассказал о том, как у него складываются дела под руководством Хосепа Гвардиолы.

Об этом передает портал Футбол 24.

- Уже привыкли к тому, что Александр Зинченко - левый защитник?

- Да. Я рад, что вообще играю - это уже хоть что-то. Хочется всегда большего, для этого мы и работаем каждый день.

- Атакующий полузащитник может чему-то научиться на левом фланге обороны?

- Универсализму. Для любого футболиста хорошо уметь играть на любой позиции. Если ты владеешь и атакующими, и защитными качествами, тем легче для тренера.

- Что нового узнали о футболе, играя на новой позиции?

- Я добавил в отборе. Раньше мой отбор оставлял желать лучшего.

- Когда Гвардиола сказал, что вы будете играть слева в защите?

- На первой тренировке, когда было решено, что я остаюсь. Тренер подробно объяснил мне, что видит меня на этой позиции, как действовать без мяча, а как - с мячом. В чем надо больше добавить, чтобы получить свой шанс. Он четко обозначил мою ситуацию - мне стало намного легче. Настроение улучшилось.

- Почему в прошлом году в ПСВ у вас не все получалось?

- Там другая история, о которой я не хочу говорить. К сожалению, были некоторые нюансы, истории и ситуации, из-за которых я не получал столько игрового времени, сколько бы хотелось. Прежде всего, я виню только себя и ни на кого не обижаюсь.

До сих пор общаюсь с ребятами, недавно ездил на базу, говорил с главным тренером. Остались хорошие воспоминания. Год в ПСВ был адаптацией к Европе, к их менталитету, я привыкал к европейскому футболу.

- Вас не удивило, что игрока, который почти не играл в ПСВ, оставили в Манчестер Сити?

- Как я могу удивляться, если я встаю каждый день для того, чтобы это было? Если я работаю для этого, то я этого жду. Удивления не было - я просто был рад. Появилась дополнительная ситуация быть еще лучшим. Чувствую, что могу прогрессировать и быть в этой команде.

- У вас есть надежда сыграть за Манчестер Сити в полузащите?

- Я готов помогать своей команде на любой позиции. Всегда выхожу на поле с одинаковым настроением.

- Вы готовы всю карьеру играть в основе с Манчестер Сити, но левым защитником?

- Да хоть вратарем. Безразлично.

- А если играть за другую команду, но на родной позиции?

- Неважно, какая команда. Важно, что говорит душа. Я хочу быть в Манчестер Сити как можно дольше и готов играть здесь даже до конца карьеры.

- То есть, работа с Гвардиолой лучше, чем стабильная игровая практика в другом клубе?

- Конечно. Если тренируешься с лучшими, то всегда будешь прогрессировать. Знал, что будет тяжело психологически, но был готов к этому.

- Полностью привыкли к английскому футболу?

- Чемпионат отличается от других - здесь много силовой борьбы, высокие скорости, надо быстро принимать решения. Но уже нет вещей, которые могут меня удивить.

- На правом фланге Манчестер Сити играет настоящая скала - Кайл Уокер. У вас есть указание больше заниматься в зале, чтобы также быть готовым к атлетичному английского футбола?

- Конечно, мы с Уокером отличаемся друг от друга. Я считаю его лучшим крайним защитником мира. Возможно, я играю в другом направлении, чем он. У нас разные задачи.

- Гвардиола больше акцентирует внимание на игре в обороне, или на помощи атаке?

- Я не смогу рассказать вам все мои задачи на игру. Иногда надо больше смещаться в середину и помогать центральному полузащитнику, иногда - растянуть оборону соперника или дать пространство. Это все очень непросто объяснить и можно растянуть на полчаса.

- Матч с Базелем - худший для вас за Манчестер Сити?

- Это отдельная история. Не беру сейчас всю команду, а говорю только о себе - с таким настроем не надо было выходить на матч. Ту игру мы полностью разобрали и с тренерским штабом, и со всеми, с кем я считал нужным. Я уже получил порцию критики, на которую заслуживал, сделал выводы и забыл эту игру. Не хочу к ней возвращаться.

- С Шакири вам было труднее всего в АПЛ?

- Он качественный игрок. Было 2-3 эпизода, когда он переиграл меня. Это часть игры. Считаю, что во втором тайме он практически ничего не сделал и мы взяли игру под контроль.

- Всегда хвалите Гвардиолу. Расскажите одну историю, которая подтверждает, что он крутой.

- Он может и знает, как подобрать правильные слова в нужный момент. Даже любая его простая фраза заставляет задуматься и ты думаешь: "Гений. Он гений".

Например, у нас был матч, когда было страшно холодно. После разминки мы собрались в раздевалке, подошли все поближе друг к другу и Гвардиола говорит: "Понимаю, что холодно и трудно. Поле не позволяет играть в наш футбол. Но вам решать, играть нам сегодня так", - и проводит ладонью по руке вверх. - "Или так", - проводит ладонью вниз. Смотрю - все варежки и шапки выбросили. Это одна фраза. Умеет он мотивировать.

- Что в ваших действиях нравится и не нравится Гвардиоле?

- Мне надо добавить в отборе, в игре без мяча, во многих футбольных нюансах. Если тренер видит меня на этой позиции, то ему нравится, как я двигаюсь, взаимодействую с партнерами. Тренер рассказывает о моих плюсах и минусах, но я хочу, чтобы это осталось между нами.

- Вы давали интервью вместе с Агуэро и получается, что вы лучше говорите по-английски, чем он. Как так?

- Латиноамериканцы считают, что так правильно. Отаменди вон сколько в Манчестер Сити, а практически не говорит по-английски. У нас очень много испаноязычных игроков - даже больше, чем тех, кто знает английский. Им так проще и не нужно.

А мне необходимо - без этого я бы не смог в этой команде и играть ту роль, которую играю сейчас. Язык - самое большое препятствие для украинских футболистов. Поэтому мы не едем в Европу. Когда владеешь языком, то можешь поговорить с партнерами по команде, пошутить с ними. Это поднимает твое настроение. Когда не можешь связать два слова, постоянно сидишь в себе или в телефоне, опускаешь голову и делаешь вид, что понимаешь, а на самом деле не понимаешь никого, то это трудно. Тем более, когда находишься один без семьи.

- Как учили английский?

- Ходил к преподавателю с восьми до десяти лет. Что-то осталось с тех пор. Когда играл в Голландии, то нанял учительницу, с которой провел 3-4 урока. Она была хорошим преподавателем, но я не добавлял с ней. Больше учусь, когда общаюсь с ребятами. Мне репетитор не нужен, у каждого свой подход. Для меня лучше общаться - так гораздо проще. Жизнь заставляет.

- Что, кроме незнания языка, мешает украинцам играть в Европе?

- Меня часто спрашивают об этом. Я не беру Шевченко, Лужного, Тимощука, а наше время. Мы не добиваемся больших успехов в Европе, у нас недостаточно конкуренции в стране. Там никто не может дать слабину хотя бы на один день. Не может быть такого, что выходишь на тренировку, тебе два раза не дают передачу, у тебя исчезает настроение и ты дальше ходишь пешком. Мол, завтра, может, появится настроение и буду хорошо тренироваться. Это все видно специалистам и они сразу говорят: "До свидания!".

А со спины уже подпирают два-три игрока, у которых достаточно мастерства. Украинцы не привыкли к этому, а в Европе учат с детства. У тебя всегда есть партнер и в то же время конкурент, который также хочет играть.

- Вы себя очень уверенно ведете в команде и шутите над мировыми звездами. Как удается быть с ними на равных и не чувствовать дискомфорта?

- Когда перешел в эту команду, то убедился, что чем выше статус футболиста, тем он проще. Там очень простые ребята, которые помогли мне в быту и адаптации к коллективу. С ними очень просто шутить, общаться, находить общий язык.



Ранее "Страна" сообщала, что Александр Зинченко получит медаль чемпиона Англии в составе Манчестер Сити.