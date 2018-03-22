Бизнесмен Петр Дыминский вышел из состава собственников компании, владеющей телеканалом "ZIK". Ее конечными бенефициарами остались члены его семьи: Елена, Жанна и Анастасия Дыминские.

После этого Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 22 марта удовлетворил заявления ООО "Телерадиокомпания "Мист ТВ" (Львов, логотип "ZIK") и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (Львов, "Z ZIK") относительно переоформления лицензии на вещание, передает пресс-служба регулятора.

Также назначена внеплановая проверка вещания оппозиционного телеканала в цифре из-за "вопросов нарушения порядка вещания в дни памяти".

Ранее, 21 марта, телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации и обвинил в готовящемся нападении администрацию президента.

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Как сообщала "Страна", 21 марта директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, "что Нацгвардия не будет охранять телеканал Zik, потому что у него "плохой" собственник".