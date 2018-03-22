Александр Захарченко, глава так называемой "ДНР" назвал задержание Надежды Савченко внутренним делом Украины.

"Это внутреннее дело Украины, к нам это отношения не имеет", - сказал он на пресс-конференции в Донецке, пишут местные СМИ.

Напомним, генпрокурор Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Мы вели онлайн-репортаж событий вокруг Надежды Савченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокуратура попросит суд задержать Савченко без права залога.

Также кто подвел Савченко к терактам и чье было оружие. Как Рада отправляла Надежду в тюрьму и какие вопросы после этого остались.