Президент США Дональд Трамп заявил, что побил бы предыдущего (2009-2017) вице-президента США Джо Байдена.

По словам Трампа, ранее Байден два раза угрожал ему, в том числе и физическим нападением.

"Безумный Джо Байден пытается вести себя как крутой парень. В действительности он слаб, как психически, так и физически, и всё же он угрожает мне, во второй раз, физическим нападением. Он меня не знает, но он упал бы у меня быстро и сильно, и всё время плакал бы. Не угрожай людям, Джо!" — написал Дональд Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", Трамп разозлился из-за утечки инструкции не поздравлять Путина с победой на выборах. Глава аппарата Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальный брифинг президента стал достоянием общественности.

Напомним, что дочь Шокина будет судиться с Байденом в США из-за "сукиного сына".