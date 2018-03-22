В Одессе, вчера, 21 марта, произошел очередной случай нападения на журналистов во время выполнения ими своих профессиональных обязанностей. На съемочную группу одесского телеканала "Круг" напали во время подготовки сюжета о демонтаже киоска. Инцидент произошел, когда журналист и оператор телеканала прибыли в Преображенский парк, чтобы зафиксировать демонтаж киоска и пообщаться с причастными к этому событию.

"Когда начали записывать на камеру позицию представителя торговой фирмы, которой принадлежит МАФ, к оператору подбежал "титушка", толкнул его, выхватил камеру и бросил на проезжую часть. Далее нападающий просто начал убегать, а полиция, которая уже была на месте происшествия, совсем не спешила его догонять", - рассказал Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) репортер телеканала "Круг" Александр Виноградов.

Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы. Оператор Андрей Терещенко, который больше всего пострадал от действий нападающего, уже общался со следователем по телефону.

"Я в этом деле прохожу как свидетель, поэтому ко мне еще пока правоохранители не обращались, - отмечает Александр Виноградов. - Когда ехали делать репортаж, знали, что будем снимать конфликтную ситуацию: городские власти решили демонтировать МАФ, на который еще действует договор аренды, это дело сейчас рассматривается в суде и окончательного решения пока не принято. Когда прибыли на место и увидели "титушек", не слишком удивились. Для нашей власти вызвать такую ​​"группу поддержки" уже давно норма. Но не рассчитывали, что могут напасть и на нас. К счастью, оператор более или менее удачно упал, поэтому травмы не серьезны, а вот дорогостоящая камера разбита вдребезги. Теперь ждем действий полиции, увидим, найдет ли она виновных".

Согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, который отслеживает НСЖУ, Одесская область является вторым после Киева регионом, где фиксируется наибольший уровень физической агрессии к работникам СМИ. В частности, в 2017 году в Одесской области было зафиксировано 10 случаев применения силы к журналистам.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Адвокаты беспредела", выяснила кто и как помогает властям давить на украинские СМИ.

Также мы рассказывали, что НСЖУ обвинил спикера Парубия в саботаже парламентских слушаний по безопасности журналистов.