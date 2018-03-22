Мужчина, задержанный сегодня в Киеве со взрывчаткой, оказался участником "Руха новых сил". Об этом сообщает советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook.

По его данным, задержанный - Тарас Гресик, 1990 г.р., активный участник созданной Михаилом Саакашвили партии "Рух новых сил".

"Коментарии излишни", - резюмировал Шкиряк.

Фото: facebook.com/zoryan.zoryan

Напомним, что в Оболонском районе Киева произошел взрыв в подъезде жилого дома на улице Приречная. Во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты.

Ранее мы писали, что Порошенко подписал закон о недопуске людей с оружием и взрывчаткой в органы власти

Также харьковский политолог заявил, что ему во время обыска СБУ подбросила взрывчатку и военные карты.