Российский суд два года назад, 22 марта признал внефракционного нардепа Надежду Савченко виновной в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы РФ. То есть приговор был вынесен в тот же день, того же месяца, что и решение о задержании Савченко в Украине.

Более того, в России приговорили к 22 годам тюрьмы.

Такое совпадение подметил адвокат Андрей Смирнов в Facebook.

"Сегодня 22 марта. Ровно 2 года назад, именно 22 марта, российский суд вынес обвинительный приговор Надежде Савченко, назначив наказание в виде 22 лет лишения свободы. Короче, двойки сегодня несчастливое число, идите лучше бухать", - написал он.

Фото: facebook.com/andriysmyrnov

Ранее "Страна" сообщала, кто подвел Савченко к терактам и чье было оружие. Как Рада отправляла Надежду в тюрьму и какие вопросы после этого остались.

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