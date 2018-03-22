Скандальный форвард французского ПСЖ Неймар, который залечивает травму и уже показал форму сборной Бразилии на ЧМ-2018, похоже всерьез решил опять сменить клуб.

Адвокаты 26-летнего бразильца изучают предложение от королевского клуба, передает Футбол 24 со ссылкой на бразильское издание UOL Esporte.

Трансфером Неймара в Реал, якобы, уже занимается известный израильский агент Пини Захави, который также поспособствовал сенсационному переходу бразильца из Барселоны в ПСЖ. По информации источников, Захави и представители Неймара провели встречу в Сан-Паулу в гостинице "Emiliano".

Захави и адвокаты Неймара изучали финансовые детали предложения от президента Реала Флорентино Переса, с которым Захави находится в прекрасных отношениях. Пини Захави убеждает звезду ПСЖ перебраться в Мадрид, где ему компанию также может составить Роберт Левандовски - еще один звездный клиент известного агента.

Неймар пока не принял окончательного решения относительно своего будущего, поскольку также размышляет над новым контрактом с ПСЖ на значительно более выгодных финансовых условиях.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар загадочно рассказал о своей травме в Instagram.