С начала 2018 года на украинской границе обострилась обстановка и наблюдается рост числа правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, с начала года количество задержаний нелегальных мигрантов выросло на 6%, нарушителей пограничного режима - на 3%. Количество нарушений правил пребывания иностранцев в Украине выросло в 1,9 раз. Также отмечен значительный рост случаев изъятия боеприпасов - на 13% с начала года.

В связи с этим с апреля будет введена в действие спецоперация "Граница - 2018". Такое решение было принято сегодня, 22 марта, на совещании представителей ГПСУ, МВД, Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, ВСУ, ГФС, миграционной и авиационной служб, министерств инфраструктуры и образования, а также "Укрзализныци" и "Украэродвижения".

Основные усилия задействованных в спецоперации ведомств будут сконцентрированы на противодействии контрабанде оружия и наркотических средств, незаконному перемещению через границу нелегальных мигрантов и подакцизных товаров. Также на совещании определили пять основных направлений проведения операции в пределах пограничных областей, за исключением временно оккупированных территорий. Ожидается, что совместные действия позволят снизить уровень противоправной деятельности и в целом улучшить обстановку на границе Украины.

Уточняется, что спецоперация продлится до ноября. Кроме межведомственного сотрудничества запланировано проведение совместных мероприятий с коллегами из соседних стран.

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