Утром, 22 марта народный депутат Украины Надежда Савченко пришла в Раду с сумкой с вещами для тюрьмы. Об этом сообщила ее сестра Вера, передает УНН.

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме... разрешены без металла, шнурков. И эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в ВР с вещами", - сообщила Вера Савченко.

По ее словам, накануне народные депутаты говорили, что не будут голосовать против Надежды.

"Вчера все мне говорили, что будут голосовать красными кнопками (против - Прим. Ред.), а сегодня проголосовали зелеными (да - Прим.Ред.)... По идее (далее - Прим. Ред.) должен быть суд с меры пресечения", - сообщила Вера Савченко.

В четверг, 22 марта нардепы разрешили задержать и арестовать Надежду Савченко. После этого правоохранители зачитали ей сообщение о подозрении.

Ранее Генпрокурор Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Мы вели онлайн-репортаж событий вокруг Надежды Савченко.

Как сообщала "Страна", Савченко сделала в СБУ первое заявление. Народный депутат пешком пришла в управление Службы безопасности Украины в Киеве.

Напомним, что Надежде Савченко под Радой вручили "пидозру" в подготовке терактов.