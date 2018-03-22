Генпрокуратура будет просить суд избрать меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко (внефракционная) в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Об этом сообщил представитель ведомства, пишут "Украинские новости".

"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пока не ясно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения - в четверг или же в другой день.

На прошлой неделе на Савченко в парламент пришло сразу три представления от Генпрокуратуры: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и судебный арест. Все три были утверждены сначала комитетром ВР, а потом нардепами.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.

Также Савченко под Радой вручили "пидозру" в подготовке терактов.