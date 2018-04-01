1 апреля украинцы будут отмечать православный праздник – Вербное воскресенье. Он отмечается в шестое воскресенье Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой, которая в этом году выпадает на 8 апреля.

История Вербного воскресенья

Этот день знаменует собой вход Иисуса Христа в Иерусалим. Три года до этого он скитался, проповедуя, и порой ему не было даже где переночевать. Но все изменилось после прибытия в Иерусалим, где его встретили как Спасителя.

Это произошло после того, как разнеслась молва о воскрешении Лазаря от руки Христа. Лазарь был верующим и праведным человеком. Когда он заболел, то родные молились богу о его выздоровлении. Иисус прибыл в город Вифания, чтобы исцелить Лазаря, но опоздал – тот уже умер. Однако Иисус своими молитвами смог его воскресить.

Иисус въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его пальмовыми ветвями, а весь путь продвижения мессии был устлан цветами. Пальма в Иудее считалась символом добродетели и близости к Богу. Так встречали только царей.

Этот день также имеет название Пальмовое воскресенье (в основном, у католиков) – благодаря тому, что Иисуса в Иерусалиме приветствовали ветвями пальмы, которая считалась священным растением и символом плодородия. Однако в нашей стране, как и во многих других христианских странах, пальмы не растут. Поэтому символом праздника становится растение, которое первым зацветает весной. У нас это верба, поэтому и праздник называется Вербное воскресенье. К тому же у православных христиан верба символизирует добродетель, обновление и новую жизнь.

Что можно и чего нельзя делать в Вербное воскресенье

В этот день принято идти в церковь и освящать там веточки вербы. Считается, что они приобретают целебные и защитные свойства. Существует традиция слегка ударять друг друга ветками вербы и приговаривать: "Не я бью – верба бьет". Это действие является пожеланием здоровья и благополучия.

Кроме того, христиане верят, что верба помогает женщинам забеременеть.

Считается, что целебными свойствами "заряжается" и вода, в которой постояли освященные ветки вербы. Эту воду обычно используют при купании маленьких детей.

В этот день можно поесть рыбы и выпить немного вина. Но мясные и молочные продукты по-прежнему под запретом, поскольку еще идет Великий пост.

В Вербное воскресенье нельзя заниматься физической и домашней работой.

Также, как и во многие другие праздники, нельзя сквернословить, ругаться и ссориться.

В этот день не выгоняют на улицу домашний скот – считается, что его могут "испортить" злые духи.

Освященные ветки вербы нельзя выбрасывать после праздника. По поверьям, это принесет болезни и бедность. Их рекомендуют оставлять у икон, а через год сжигать. Также можно отнести их в церковь или пустить по течению реки. В некоторых христианских странах их относят на могилы родственников.

Поздравления и открытки с Вербным воскресеньем

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нём!

В Воскресенье Вербное

Пожелаю вам:

Чтобы будни серыми

Никогда бы не были!

Чтобы все родные

Здоровенькие были,

Чтобы счастье было,

Солнышко светило,

Ну а все проблемы

Проходили мимо!

Вас спешу поздравить я

С Вербным воскресеньем!

Будьте счастливы всегда,

Всем на удивленье!

Верба в этот день дарит

Всем благополучие!

Пусть Господь вас сохранит!

Всего вам наилучшего!

С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

Пусть в Вербное Воскресение уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлёт крепкое здоровье и верное счастье.

Поздравляем с чистым праздником Вербного Воскресенья, желаем наполнения Ваших душ светом и покоем, пусть в Ваших домах и сердцах всегда присутствует радость, уют, богатство и радость общения.