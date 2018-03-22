Первая леди США Мелания Трамп скучает по прежней жизни и приходит в ярость от режима "торнадо 24/7", который царит в Белом доме.

Об этом пишет американский журнал People со ссылкой на слова источника, который рассказал о жизни Мелании.

"Все, что сейчас происходит, — именно то, чего она опасалась. Без преувеличения, они с мужем стали похожи на семейство Кардашьян: скандалы, разводы, громкие заголовки в газетах", - заявил собеседник издания.

Журнал пишет, что за время своего президентства Трамп многократно втягивался в какие-то скандалы - от расследования до участия России в выборах президента США до откровений порнозвезд и развода старшего сына Дональда, и это не может не отразиться на состоянии Мелании: она очень устала от пристального внимания к ее личной жизни.

В сентябре 2015 года Мелания Трамп в одном из интервью рассказала о том, как проходит ее обычный день. До того, как стать первой леди, супруга миллиардера играла в теннис, занималась пилатесом, читала журналы и заботилась о сыне Бэрроне. Женщину полностью устраивала ее жизнь до выборов 2016 года, и сейчас она мечтает, чтобы все было как раньше.

А вчера Мелания разместила в Twitter грустное фото заснеженного Белого дома.

Фото: twitter.com

Ранее Дональд Трамп перед камерами признал, что у его жены Мелании нелегкая жизнь.