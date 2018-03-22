Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, сделала заявление после того, как пришла к СБУ.

Об этом передает РИА "Новости".

"Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами", — сказала Савченко и зашла в здание СБУ.

Депутат пешком пришла в управление Службы безопасности Украины в Киеве.

22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.

На прошлой неделе на Савченко в парламент пришло сразу три представления от Генпрокуратуры: на снятие депутатского иммунитета, задержание и судебный арест. Полный текст этих документов уже опубликован. Комитет ВР ,а затем и нардепы дали "добро" по всем трем позициям.

Ранее "Страна" сообщала, что Савченко покинула Раду. Вокруг нее собираются люди.

Также мы писали, что Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.