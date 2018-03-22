Савченко сделала в СБУ первое заявление
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, сделала заявление после того, как пришла к СБУ.
Об этом передает РИА "Новости".
"Власть свой выбор сделала, теперь выбор за вами", — сказала Савченко и зашла в здание СБУ.
Депутат пешком пришла в управление Службы безопасности Украины в Киеве.
22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.
На прошлой неделе на Савченко в парламент пришло сразу три представления от Генпрокуратуры: на снятие депутатского иммунитета, задержание и судебный арест. Полный текст этих документов уже опубликован. Комитет ВР ,а затем и нардепы дали "добро" по всем трем позициям.
Ранее "Страна" сообщала, что Савченко покинула Раду. Вокруг нее собираются люди.
Также мы писали, что Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.