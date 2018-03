Известный футбольный агент Иван Пироженко (в частности, его клиенты Евгений Селезнев и Евгений Хачериди - Прим.Ред.) публично поддержал защитника киевского Динамо в его конфликте с главным тренером "бело-синих" Александром Хацкевичем.

Об этом Иван Пироженко написал на своей странице в Facebook.

"Евгений Хачериди и сборная Украины стало единым целым в последнее десятилетие. Жизнь это не зебра, с черно-белыми полосами. Жизнь это шахматы, нам только нужно сейчас сделать правильный ход! Всегда гордился и горжусь, что мы работаем вместе. Выше нос чемпион. We never give up (Мы никогда не сдаемся - Прим.Ред.)", - написал Иван Пироженко.

Фото: Facebook.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич отстранил Хачериди от занятий с командой до конца сезона.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Хацкевич отстранил Хачериди от занятий с командой до конца сезона.