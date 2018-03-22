Киевские правоохранители задержали злоумышленника, который позвонил в полицию и сообщил, что готовит теракт в Верховной Раде в поддержку народного депутата, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к зданию Верховной Рады, и не обнаружили никаких опасных предметов.

После комплекса розыскных мероприятий полиция установила личность мужчины, который совершил звонок. 40-летнего киевлянина задержали на улице Вербицкого в Дарницком районе Киева.

Установлено, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных административных правонарушений. Свой поступок он объяснить четко не может.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержали лжеминера здания МВД.

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