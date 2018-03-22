Сегодня сотрудники КП "Киевблагоустройство" в Оболонском районе начали демонтировать ресторан итальянской кухни Capo di Monte.

Об этом сообщили участники сообщества "Оболонь" в Facebook.

Ресторан расположен на проспекте Героев Сталинграда, 14 б.

"На Оболонской набережной сносят еще один ресторан", - говорится в сообщении.

В комментариях к данной публикации мнения местных жителей разделились. Одни оболонцы сожалели о том, что больше не будет ресторана с вкусной кухней и не понимали "кому он мешал", другие же утверждали, что Оболонская набережная - не место для ресторанов. "Еще бы ларьки с шаурмой снесли и кофеналивайки", - написала Наталия Фур.

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

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