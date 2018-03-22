В субботу 24 марта пройдет всемирная акция Час Земли. Люди в разных странах мира одновременно выключат свет в помещениях, где находятся и таким образом напомнят о необходимости беречь ресурсы на планете. Украина попытается поймать связь с планетой в 20:30, сообщают координаторы Часа Земли в Украине.

Как отмечается, 24 марта украинцы уже 11-й год подряд выключат свет вместе со всем миром, чтобы привлечь внимание человечества к здоровью планеты. Впервые такая акция была проведена в 2007 году в Австралии.

Около 70 украинских городов присоединились в этом году к инициативе, выразив свою поддержку Часу Земли и запланировав специальные образовательные мероприятия в рамках кампании, отключение известных на всю Украину памятников и тому подобное.

По прогнозам, сотни тысяч украинцев попытаются поймать связь с планетой 24 марта в 20:30.

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