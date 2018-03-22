Сегодня Рада дала согласие на задержание и арест Надежды Савченко. Ее подозревают в организации теракта в Киеве с целью массового убийства представителей власти.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко показал оперативное видео, на котором Савченко, Рубан и офицеры ВСУ (как утверждает Луценко, они на тот момент уже сотрудничали со спецслужбами) обсуждали детали захвата власти в центре Киева.

"Страна" собрала всю информацию о сегодняшних событиях в парламенте.

Как Савченко неприкосновенности лишали

Сначала Савченко и Луценко схлестнулись на заседании регламентного комитета. Генпрокурор обвинил нардепа в том, что она еще с лета начала подбирать сообщников для терактов. В целом Луценко изложил фабулу из документов, которые "Страна" уже разбирала позавчера.

В ответ Савченко заявила, что факты, изложенные Луценко, соответствуют действительности - за исключением показаний свидетелей, которые перекручены. Но, утверждает нардеп, у нее не было реальной цели осуществлять теракты.

"Я планировала совершить политическую провокацию", - заявила Савченко. Она объснила, что депутаты "потеряли страх" и должны были ощутить то, что ощущают сотни тысяч людей на Востоке Украины. Но реально взрывать парламент она не планировала и считает это технически невозможным с помощью гранатометов и минометов.

О том, что общалась с провокаторами, Савченко, по ее словам, знала. "За мной уже целый год следит целый отдел "А"", - заявила она.

Тем не менее, комитет передал в Раду документы от Луценко и единогласно проголосовал за них.

В сессионном зале генпрокурор показал фильм, в котором приводится видеозапись совещания "заговорщиков" - на нем Савченко, Рубан и агент СБУ Березень (судя по всему - офицер воинской части в Хмельницком) обсуждают, как организовать теракты.

Савченко говорит на видео: "То, что предлагает Володя это революция. Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически. Надо, чтобы они бежали. Чтобы начался хаос".

Рубан вторит: "Хаоса бояться не надо. Хаос нужен, хаосом надо управлять".

"Щас вс*ретесь"

После демонстрации фильма начали выступать депутаты. Провластные фракции начали благодарить Луценко и СБУ за работу и осуждать намерения Савченко - а заодно и слагать панегирики самим себе.

Сергей Соболев от "Батькивщины" вспомнил массовое убийство депутатов в Армении и всей своей речью показывал, что "Батькивщина" явно торопится "слить" бывший первый номер своего списка.

Глава фракции БПП Артур Герасимов удивился, чем Савченко не устроил президент. "Тем, что он возродил армию и промышленность?". Но ярче всех выступила депутат "Народного фронта" Татьяна Черновол, которая объяснила, почему нельзя покушаться на нынешнюю власть:

"Нынешняя власть - первая украинская власть. И нам есть чем гордиться. У нас нет противостояния между украинским народом и нами (властью и радой). У нас есть противостояние народа и Савченко. ... Падает украинский парламент - сюда приходит Россия".

Глава Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил, что будет ждать, когда неприкосновенность снимут со всех депутатов, а заодно и с президента. Отдельно по Савченко голосовать не будут. Бойко также напомнил о настоящем теракте у Рады в августе 2015 года, когда погибли нацгвардейцы.

"Вы думаете, кого-то покарали?", - депутат также напомнил, что убийства журналистов в Украине не раскрываются.

После этого Савченко выступила с трибуны Рады.

"Вам расписали разлет осколков гранат. Страшно? Тысячи людей ощущают это каждый день ... Украинцы хотят мира и с той, и с этой стороны". В этот момент депутаты возмущенно закричали.

Украинская власть, по ее словам Савченко, не хочет окончания войны. Российская тоже. "Так чем мы отличаемся от Москвы?".

Перед этим, во время выступления в парламенте, Савченко заявила, что по своей воле не отдаст ни мандат депутат, ни Звезду героя Украины. "Щас вс*ретесь", - заявила она.

Затем депутаты оперативно сняли с Савченко неприкосновенносить и санкционировали ее арест.

Главные вопросы к фильму Луценко

Фильм, показанный СБУ и Луценко в Раде, произвел на депутатов неизгладимое впечатление. Похоже, они действительно ощутили страх, о котором постоянно говорила Савченко. Но остались вопросы.

Первое - если разобраться, в этом кино нет ответа на главный вопрос - кто иниициировал само обсуждение госпереворота и заговора?

Если это сделали военные по заданию СБУ (а именно об этом еще неделю назад заявляли источники "Страны" в силовых структурах и и том же говорит сама Надежда) - то Савченко теоретически оправдают, а провокаторов ждет уголовная ответственность. Провокация преступления у нас в стране наказуема.

Судя по фильму, разговоры с военными идут еще с лета. Однако все эпизоды, о которых рассказал Луценко, начинаются почему то лишь с ноября 2017 года. Момент, на котором кто-то кого-то вербует не зафиксирован. И это самый важный вопрос - кто сделал первый шаг. Луценко утверждает, что Савченко, но это просто слова. Аудиозаписи, которые легко можно подделать - доказательство сомнительное.

Напомним, что согласно версии наших источников, офицеры 8-го полка спецназа ВСУ, действуя по заданию спецслужб, сами, еще летом 2017 года делали недвусмысленные предложения Савченко поучаствовать в военном перевороте. Савченко на эту провокацию охотно "повелась" и вела многочисленные разговоры, где обсуждала планы захвата власти и убийства руководителей государства.

Кроме того, по версии наших же источников, именно офицеры и предложили привезти оружие из "ДНР" с целью связать Савченко с сепаратистами. Поэтому Савченко и Рубан и пошли на столь странный шаг, как завоз оружия в Украину через линию разграничения. Военные же, по согласованию со спецслужбами, и обеспечили беспрепятственный провоз боеприпасов через все блок-посты.

Второе - это отсутствие весомых доказательств российского следа, на которые делал упор Луценко. В словах Савченко на оперативном видео проскальзывают фразы, что "глава ДНР" Захарченко недоволен позицией РФ и ведет свою игру.

Также вскользь упомянуты некие российские офицеры, которые сопровождали Рубана по Донецку - российское происхождение которых также не базируется на фактах (Луценко перечислил фамилии и все)

Ну, и "вишенка" - это винтовка производства "ДНР", которую якобы планировали задействовать в терактах - также, если верить Луценко, не российского происхождения.

Третье - явная атмосфера страха, которую разгоняет генпрокурор. Выступление Луценко в его самых трагических отрывках можно изложить коротко - "мы все могли умереть". Народ явно пытаются напугать сменой власти - мол, без нас вам будет еще хуже. Особенно ярко это выразила нардеп Татьяна Черновол. Судя по всему, речь идет о продуманной политтехнологии власти, чтобы, с одной стороны, отвлечь народ от текущих социально-экономических проблем. С другой стороны - напугать его хаосом и терактами в случае свержения нынешнего руководства государства.

Но выйдет ли это - большой вопрос.

Во-первых, уровень недоверия к власти у народа настолько высок, что попытка ее свержения может вызвать только сочувствие к Савченко.

Во-вторых, если дело дойдет до суда, то трудно сказать чем он закончится. С учетом того, что весь это дело напоминает хорошо спланированную провокацию, то одних записей, которые показал Луценко, будет недостаточно.

Правда, для того, чтобы выиграть процесс, Савченко нужно более четко формулировать свою позицию. Которая пока состоит из фактического признания того, что она планировала свержение власти (правда с отрицанием терактов) и заявлений, что имела место провокация. Если это действительно была провокация, то Надежде нужно детально и конкретно описать как и при каких обстоятельствах она произошла. С именами, фамилиями, паролями и явками.