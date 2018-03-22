В конце 2002 г. Крейгом Невилл-Мэннингом был разработан проект - Google Shopping, который позволял показывать список цен на товары, что были утверждены онлайн-продавцами и монетизировался через AdWords, как и прочие гугловские сервисы. Данный проект имеет схожесть с Яндекс.Маркет.

Все это время, маркетплейс Google Shopping был доступен в большинстве европейских стран, США, Японии, Канаде, Бразилии и Австралии. В СНГ он появился в 2016 году (Россия), а в Украине же сервис заработал лишь в первом квартале 2018 года, чем несказанно порадовал многих предпринимателей, ведь реклама интернет магазина вышла на новый уровень.

Принцип работы

В сфере контекстной рекламы наблюдается большая конкуренция, поэтому продавцам по максимуму приходиться использовать всевозможные инструменты, которые помогут привлечь внимание потенциальных покупателей.

Товарные объявления Google Shopping – это отличный способ увеличить продажи своего магазина, принцип работы заключается в показе блока с фото и информацией о рекламируемом продукте рядом с поисковой выдачей google.

Всю нужную информацию AdWords берет из фида данных, который создает сам продавец. На его основании и осуществляется определение того, по каким запросам пользователя будет выдаваться реклама гугл шопинг.

Преимущество торговых кампаний

Торговые кампании от Гугл имеют массу преимуществ для продавцов. Теперь по запросу, будет показан не сухой текст, а объявление с картинкой, актуальной ценой на товар, и ссылкой на магазин, где этот товар можно купить в данный момент. То есть, больше не нужно открывать десятки сайтов, чтобы найти товар и просмотреть информацию о нём, достаточно пролистать товары в самом верху поиска, или справа от него.

Для некоторых товарных ниш - электроника, ювелирные изделия, автозапчасти, мебель, появилась возможность показываться большему количеству рекламодателей, так как само кол-во рекламных объявлений за счет блока google shopping выросло. В большинстве случаев, клик на товарные объявления обойдется продавцу дешевле обычного поиска.

Что такое Google Merchant Center?

Чтобы рекламировать свой магазин в выдаче Google, предстоит зарегистрироваться в сервисе Merchant, который позволит загрузить информацию о магазине и его ассортименте (описания товаров, фото, цены, акции и пр.).

После регистрации, аккаунт нужно настроить. Настройка google Merchant Center предполагает связь сервиса с вашим сайтом и загрузку фида данных.

Фид — это файл с подробной информацией о товарах магазина. Но прежде чем загрузить, его нужно создать согласно требованиям google. Это может быть как ручная так и автоматическая генерация с базы данных сайта.

Чтобы загрузить созданный файл нужно перейдите в раздел «Товары» и выбрать вкладку «Фиды». После этого загрузить его и дождаться модерации товаров.

Связь Merchant Center и Google Adwords

Чтобы данные о продуктах отражались в товарных объявлениях, нужно связать учетные записи Google AdWords и Merchant Center. Для этого в Merchant Center нужно открыть меню, которое расположено в правом верхнем углу, и в нем выбрать «Связь с другими сервисами».

В появившемся окне нужно кликнуть на «+» и ввести 10-ти значный идентификатор учетной записи AdWords.

После нажатия кнопки «Отправить запрос создания аккаунта» в AdWords вы получите извещение о связке. Если для регистрации в обоих сервисах был использован один и тот же адрес электронной почты, то связь установится в автоматическом режиме. В противном случае — придется осуществить подтверждение в интерфейсе AdWords.

Настройка торговой кампании Google Adwords

После того, как учетные записи будут связаны, необходимо осуществить настройку торговой кампании AdWords, чтобы ваши товары показывались в блоке гугл шопинг. Появляться ваши товары будут только тогда, когда запрос пользователя будет совпадать с описанием продукции из фида.

Чтобы настроить торговую компанию, в интерфейсе Adwords нужно кликнуть на кнопку "Кампания" и выбрать вариант "Google Покупки". На странице "Выбор настроек кампании" нужно задать параметры: название, тип компании, страну, в которой будет продвигаться товар и пр. В дополнительных настройках можно задать приоритет кампании, фильтр товаров, и прочее.

Первичная настройка Гугл Шопинг сделана

Вот и все! Теперь вы можете эффективно рекламировать свои товары с помощью сервиса Google Shopping, затрачивая минимум времени на актуализацию информации о наличии и стоимости продукции. Для более эффективного использования маркетплейса нужно обладать профессиональными навыками настройки и оптимизации под бизнес цели.

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