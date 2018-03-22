Киевлянину придется отработать полторы сотни часов на общественно-полезных работах из-за долгов по уплате алиментов. Такое решение принял Соломенский суд Киева в отношении мужчины, который более года не платил ничего собственному ребенку. Об этом сообщает ТСН.

Таким образом нерадивый отец, задолжавший почти 150 тысяч гривен, будет отрабатывать долг принудительно.

"Мы понимаем, что это не будет какая-то высокооплачиваемая работа, где нужна высокая квалификация. Это будет уборка улиц, в строительстве и так далее", - пояснил руководитель Государственной исполнительной службы Киева Виталий Чепурной. По его словам, на специальном совещании в КГГА уже обсудили прецедент и подыскали места, где смогут работать алиментщики. Также чиновники отрабатывали механизм отбывания наказания в виде общественно-полезных работ.

В данный момент в суд передали еще полсотни протоколов в отношении должников, поэтому не исключена целая волна подобных приговоров.

"Решение по таким делам объявляется немедленно, кроме того, у суда есть три дня на изготовление решения и десять дней у граждан есть на его обжалование в апелляционном суде", - пояснила представитель Соломенского суда Мария Зелинская.

Ранее "Страна" писала о том, что после месяца действия в Украине закона об алиментщиках тысячи мужчин в розыске, а у десятков тысяч забрали права и оружие.

Также мы сообщали, что в Украине готовятся автоматически блокировать счета должников.