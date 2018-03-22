Во время сегодняшнего представления ГПУ на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко в Верховной Раде генпрокурор Юрий Луценко заявил, что она и Владимир Рубан планировали обстрелять центр Киева с Труханова острова.

По его словам, Рубан и Савченко планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и не прицельно обстрелять центр Киева.

Глава ГПУ заявил, что это был теракт, направленный на свержение украинского государства.

Напомним, что 22 марта Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщала "Страна", в Раде Луценко пригрозил Савченко принудительной психиатрической экспертизой.