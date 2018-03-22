Генпрокурор Юрий Луценко представил нардепам видео о причастности внефракционного нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.

Запись уже размещена на Youtube-канале ГПУ.

Видео: youtube.com

Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации. Совокупная продолжительность аудио - и видеоматериалов примерно трое суток.

В видео говорится о том, что 17 ноября 2017 года на КПВВ "Майорск" Володмимир Рубан и Надежда Савченко пересекли линию разграничения с неподкнтрольными территориями Донецка вне контроля.

При этом уточняется, что сама нардеп пряталась в авто, где хранилось оружие, которая была предоставлена боевиками ОРДЛО.

Демонстрация записи разговора начинается с диалога Г.Березня и В. Кота, которые пытаются понять, как Савченко безопасно выйти из автомобиля. Слышно, как они стучат в металлическую дверь авто и просят "Надю" открыть дверь".

Далее разговор ведется после того, к она вышла из авто и начинают перечислять и называть то, что привезли.

ранее "Страна" сообщала, что Луценко пригрозил Савченко принудительной психиатрической экспертизой.

Также Рада начала решать вопрос по Савченко. Луценко на трибуне, Надежда - прямо перед ним.