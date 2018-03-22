Популярная певица Селин Дион отменила серию концертов в Лас-Вегасе из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится на ее официальной странице в Facebook.

Фото: google.com.ua

Речь идет о выступлениях, запланированных с 27 марта по 18 апреля.

В последнее время Селин Дион страдала от проблем со средним ухом, из-за чего ей было трудно петь. Лечение заключалось в использовании различных ушных капель, но недавно лекарства перестали помогать. Поэтому было принято решение прибегнуть к минимально инвазивной хирургической процедуре.

Певица принесла извинения своим зрителям из-за отмены шоу. Концерты должны возобновиться с 22 мая.

Фото: facebook.com/celinedion



Напомним, что лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который попал в реанимацию, перенес ближайшие концерты на лето по состоянию здоровья.

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