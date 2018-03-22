В четверг, 22 марта, в Деснянском районе Киева произошло ДТП с участием общественного транспорта. Инцидент произошел в столице на пересечении улиц Закревского и Драйзера. Там не поделили дорогу троллейбус и трамвай. Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится, что в результате столкновения двух единиц электротранспорта никто не пострадал, но авария значительно усложнила дорожное движение, из-за чего образовалась огромная пробка.

Ранее "Страна" писала о том, что на трассе Киев-Одесса автобус с пассажирами вылетел в кювет и стал на крышу.

Также мы сообщали о том, что в Тернополе возле церкви загорелся автобус с пассажирами.