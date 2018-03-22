Во Львове теперь красно-черный флаг в определенные исторические даты будет использоваться наравне с сине-желтым.

Такое постановление поддержали сегодня, 22 марта депутаты Львовского горсовета, пишет УНН.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов. Они утвердили 9 памятных дат в истории национально-освободительной борьбы украинского народа. Именно в эти дни официально должен вывешиваться красно-черный флаг ОУН возле госучреждений.

После этого пикет националистов возле львовской Ратуши завершился.

"Наши требования выполнены. Очень важно, что депутаты таки услышали людей. Теперь красно-черный флаг, символ борьбы за свободу Украины, будет развеваться рядом с сине-желтым флагом", - рассказал активист, один из организаторов акции Святослав Серый. Кроме того, в конце пикета активисты жгли файеры.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове сотня националистов под зданием горсовета требует признать красно-черный флаг.

Также в Житомире определились с датами, когда будут вывешивать флаг ОУН и черную ленточку.