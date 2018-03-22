Экологи предупреждают, что мусор, скопившийся за зиму, может хлынуть в водоемы Киева в ближайшее время.

Об этом сообщают "Вести".

Из-за снегопадов этой весной уровень воды в водоемах значительно выше, чем в предыдущие годы. Поэтому через две недели хотят спускать воду из Киевского водохранилища.

При экологи опасаются, что мусор, скопившийся за зиму в воде, хлынет в Киев и может ухудшить качество воды.

"Это бревна, туши кабанов и лосей. Например, в прошлые годы мэрия просила убрать возле моста Метро тушу кабана. Мусор и пена поднимают при паводке уровень воды в Днепре на метр-два, так что пляжи не успевают чистить. Но главное, в половодье из-за мусора портится качество воды Днепра, которая поступает в водопроводы Киева. Понятно, что предпримут меры, но качество воды из кранов станет хуже", - рассказал источник в мэрии.

В "Киевводоканале" заявляют, что на время половодья добавят в воду больше коагулянтов.

"В период половодья, когда в воде происходят природные явления и она загрязняется, действительно увеличивается количество некоторых реагентов. Но это не хлор, который обеззараживает воду. Его количество не меняется, но добавляются коагулянты для очищения воды. Но каких-то аномальных изменений качества воды в этом году мы не ожидаем", — сообщил гендиректор КП Дмитрий Новицкий.

Пик паводка в этом году ожидается на 15 апреля.

Напомним, что Киеву грозит наводнение, какого не было в столице последние восемь лет. Об этом столичные власти предупреждает Государственное агентство водных ресурсов, которое призывает чиновников подготовиться к паводку.

Как сообщала "Страна", в Киеве поднимающаяся вода парализовала автомобильное движение на Тарасовку.