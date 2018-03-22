Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает проведение принудительной психиатрической экспертизы народного депутата Надежды Савченко.

Об этом Луценко заявил в своем выступлении в зале Рады при рассмотрении представлений в отношении Савченко.

"Суд и только суд будет выяснять, верны ли эти обвинения, или можно поверить вам в умышленной выработке сюрреализма? Конечно, после судебного действия, которое называется" принудительная психиатрическая экспертиза ", - подчеркнул Луценко.

Савченко, которую подозревают в планировании терактов и покушении на первых лиц государства. Суть подозрения "Страна" проанализировала и нашла ряд нестыковок.

Напомним, На прошлой неделе на Савченко в парламент пришло сразу три представления от Генпрокуратуры: на снятие депутатского иммунитета, задержание и судебный арест. Полный текст этих документов уже опубликован. Комитет дал "добро" по всем трем позициям.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с заседания Рады, где будут голосовать за представления ГПУ.