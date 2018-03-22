Четыре работника подрядной организации ООО "Запорожское строительно-монтажное управление" получили травмы во время проведения монтажных работ на площадке доменной печи (ДП) №9 ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Массовый несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности, говорится в пресс-релизе со ссылкой на директора по охране труда и промышленной безопасности ПАО Сергея Теслюка.

"Вчера, 20 марта 2018 года, бригада монтажников ООО "Запорожское строительно-монтажное управление" грубо нарушила правила охраны труда на площадке доменной печи № 9 ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", что привело к травмам различной степени тяжести четырех работников данной организации. Бригада приступила к ремонтным работам самовольно, не получив разрешения по наряду-допуску и не уведомив руководство доменного цеха №2 предприятия о начале работ", - рассказал Сергей Теслюк.

По его словам, такое поведение недопустимо и противоречит политике и стандартам ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в области охраны труда.

В настоящий момент расследуются обстоятельств и причины инцидента.

Из пресс-релиза следует, что в марте текущего года руководство предприятия ввело особый режим по охране труда в связи с недавней гибелью подрядчика в конвертерном цехе. Однако халатное отношение к вопросам охраны труда в ООО "Запорожское строительно-монтажное управление" привело к очередной травме.

"Мы будем жестко пресекать все нарушения правил безопасности как со стороны собственного персонала, так и со стороны подрядчиков. В ближайшее время будет проведено экстренное совещание по охране труда с подрядчиками, работающими в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Мы требуем четкого соблюдения норм и правил безопасности от всех 1700 подрядных организаций, которые работают на предприятии. Сейчас в ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" реализуется масштабная инвестиционная программа, аналогов которой нет ни на одном предприятии Украины, и наша общая задача реализовать ее эффективно и безопасно", - резюмировал директор по охране труда и промышленной безопасности предприятия.

ооружений, к настоящему времени вызывает тревогу во многих цехах предприятия. И представители профкома ПО ПМГУ (...) неоднократно поднимали эту проблему на совещаниях по охране труда, которые регулярно проводятся на предприятии. Представители профкома указывали на аварийное состояние зданий и сооружений, в том числе, наряду с другими, и конкретно конвертерного цеха, добиваясь выделения соответствующих средств для выполнения необходимых ремонтов", - отмечается в сообщении.

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