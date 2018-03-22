Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе продлен до марта 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба представительства Украины при ОБСЕ в Twitter.

"Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года. Делегация Украины объявила свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/UKRinOSCE

Ранее Украина направила запрос о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе еще на год.

Как сообщала "Страна", в Европейском Союзе настаивают, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом.