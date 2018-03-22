Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подтвердил, что в его кабинете нашли прослушку.

Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Был найден аппарат, похожий на тот, что используется для прослушивания", – заявил руководитель САП.

Холодницкий уточнил, что обнаруженное 6 марта устройство приобщено к материалам соответствующего производства.

При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ. Следовательно, по словам прокурора, в настоящее время он ждет ответа, что это была за аппаратура, кому она принадлежит и кто был инициатором ее применения.

"НАБУ и САП – единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация", – подчеркнул Холодницкий.

Прокурор также критически высказался о сообщения о его возможной отставке.

"Два дня назад была очень хорошая медийная "сбалансированная" акция. Я следил за всеми этими событиями, читая интернет и новости. Сначала говорилось, что я ухожу в отставку, потом в отпуск... Без меня – меня женили", – отметил Холодницкий.

Он подчеркнул, что "неугодный прокурор может быть неугодным всем".

"Если это так есть, наверное, я все делаю правильно. Каждое слово я могу комментировать. Я знаю, что я говорю: где и кому. Наша работа является действительно нервной. Поэтому, может, и без горячего словца не обойтись. Если кто-то хочет таким образом заставить меня к совершению каких-либо действий, отставок или другой – не дождутся", – заявил руководитель САП.

Холодницкий заверил, что настроен на работу, на результаты НАБУ и САП и подчеркнул, что эти структуры продолжают работать вместе.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивание в кабинете Холодницького.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко пообещал на следующей неделе рассказать о "жучках" в кабинете Холодницкого.

Также "жучок" в кабинете Холодницкого записал только матерные ругательства - СМИ.