В Чернигове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая совершала преступления, направленные на разжигание межнациональной розни. По данным следствия, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Выяснились, что злоумышленники причастны к ряду актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумщины и Волыни.

В частности в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в волынском селе Мельники злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с красной армией.

А в ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы сделали антисемитскую надпись на здании еврейской общины "Еврейский дом" в Сумах.

"Во время обысков в квартирах фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - сообщили в СБУ.

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